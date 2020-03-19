全球约30亿人缺乏抗疫最基本的水和肥皂

（早报讯）联合国专家警告，全球约30亿人缺乏最基本的个人抗疫武器（肥皂和自来水）。

随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例在全球攀升，非洲和亚洲国家祭出严格的旅游禁令，实施隔离措施，关闭学校。但可保护自己不会感染冠病的个人卫生行为：勤洗手，对很多人来说，却是不可得。

法新社报道，联合国儿童基金会利用家户调查资料，估计全球40%人口，也就是大约30亿人家中没有洗手用品。

基金会负责东部和南部非洲饮用水和卫生事务主管高德弗里表示，没有自来水的社区，不能买肥皂，也无法了解洗手预防疾病的重要性。高德弗里说，即使是第一线工作人员、医疗工作人员，仍不了解洗手的重要性。

区域内首批感染者通常是那些从国外回来的人，高德弗里说，在非洲“这简直是有钱人才会得到的病”，但最后倒楣的是穷人。

那些生活在拥挤的贫民窟、难民营，以及非洲大陆东北沿海国家都市的人，面临的风险特别高，因为他们可能有营养不良问题，或者患基础疾病，而且他们的卫生条件通常不佳。

撒哈拉沙漠以南的非洲地区有63%的都市地区人口，或2.58亿人无法洗手；而在中亚和南亚地区则是22%的人口，或者是1.53亿人。

在肯亚首都奈洛比的一处贫民窟，民众面对疫情一点都不担心。一名自行车修理员表示：“你有看过住院的人来自这个贫民窟吗？那是有钱人才会得的病。”