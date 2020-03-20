美国将外游警告级别升至最高 吁国民勿出国

（早报讯）在特朗普政府试图控制2019冠状病毒（COVID-19）疫情之际，美国国务院实施一项前所未有的行动，将其对全世界的旅行警告提高至第四级，告诫美国人不要出国旅行。

彭博社报道，国务院周四下午发布通知称，前往国外的美国人可能会发现他们的旅行计划受到严重干扰，并且可能被迫无限期滞留美国境外。第四级是国务院旅行警告系统中的最高级，通常用于也门和索马里之类处于战争状态的国家。

对于已经身在国外的美国人，国务院表示，“在仍然有民用启程选择的国家，居住地在美国的美国公民应安排立即返回美国，除非他们准备无限期留在国外。”

同时，国务院宣布严格限制对美国人的护照服务。只有出现家人重病或死亡之类“生死攸关紧急情况”且须在3天内启程的美国公民才可获得护照。

在淡化冠状病毒威胁数周之后，特朗普总统最近采取了更为严厉的措施，以遏制病毒传播。疫情袭击了欧洲大部分地区，病毒正在西班牙、意大利和伊朗肆虐。航空公司和邮轮业已大幅缩减运营规模。

上周，特朗普已经禁止几乎所有欧洲国家的公民进入美国，国务院也已将旅行警告提高到第三级。国务院还授权驻疫情国的美国外交官离岗。国务院说，这可能也限制了使领馆帮助美国公民的能力。