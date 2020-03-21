美官员加强指责中国拖延分享信息 致疫情殃及全球

美国政府加强了在冠状病毒问题上对中国的批评，美国官员公开宣称中国政府最初隐瞒、掩饰国内疫情，最后酿成一场全球爆发。

据彭博社报道，美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥周五（21日）在白宫新闻发布会上将冠病称为“中国病毒”，不顾中国政府和美国内部批评这种说法具有攻击性。蓬佩奥要求中国政府发布更多有关病毒传播的数据，否则可能危及众多生命。

蓬佩奥在白宫说，这种透明的、实时的信息共享无关政治上的好处，这是为了确保人们的安全。

当天早些时候，美国国防部长埃斯佩（Mark Esper）表示美国早在1月份就提出愿意援助，但中国防务官员没有回应。

埃斯佩接受福克斯新闻台采访时说，如果中国政府早一点更加透明，也就是去年秋天，最晚12月份，那么世界所有国家就都将能够防备起来，将疫情控制在起源地中国。

根据彭博新闻社掌握了一份美国国家安全委员会的谈话要点，里面指责中国掩盖真相，对自己国民和全世界隐瞒疫情信息数周之久，并称美国是“世界上已知的最大的人道主义者”。

彭博社在报道中分析，美国此番对中国的疫情响应行动展开新的、更严厉的指责，标志着一个转折。即随着美国疫情蔓延，特朗普开始转移批评，因为几个月之后美国将要举行大选，当前的疫情正在迅速改变竞选格局。

美国各州、医疗工作者和普通民众对政府越来越不满，称美国没有为疫情恶化做准备，从检测试剂盒、手套、口罩到医用呼吸机，各种物品都短缺。