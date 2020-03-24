美联储宣布“无上限”量化宽松政策

（早报讯）美国联邦储备委员会周一（23日）宣布，将继续购买美国国债和抵押贷款支持证券以支撑美国经济抵御冠病疫情冲击，支持市场平稳运行，不设额度上限，相当于开放式的量化宽松政策。

新华社报道，美联储发表声明说，将购买“必要规模的”国债和机构抵押贷款支持证券，以支持市场平稳运行和货币政策有效传导，并将把机构商业抵押贷款支持证券纳入购买范畴。美联储此次并未设定资产购买规模上限，这相当于开放式的量化宽松政策。

美联储还宣布一系列新措施，以支持信贷流动，特别是资金流向家庭和企业。这些措施包括建立总额达3000亿美元（约4373亿新元）的融资项目以加强雇主、消费者和企业的信贷流动，美国财政部将通过其外汇稳定基金对此提供300亿美元支持；设立两项流动性工具支持向大型企业发放信贷；建立定期资产支持证券贷款工具，支持资金向消费者和企业流动。

美联储指出，冠病疫情正在美国和世界造成巨大困难。美国经济“显然”将面临严重混乱。公共和私营部门必须采取激进措施，减少就业和收入损失，并在疫情得到控制后促进经济迅速复苏。

根据Worldometer世界实时统计数据，美国的累计确诊病例已超过4万3000起，在中国以外的冠病病例数仅次于意大利；死亡病例增加132起，累计545起。