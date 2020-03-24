日媒：推迟奥运会直接经济损失逾80亿元

（早报讯）多家日本媒体推测，东京奥运会推迟举行造成的直接经济损失约60亿美元（约87亿新元）。

《日本时报》报道，推迟奥运会造成的损失大约为58亿美元，《日经新闻》认为损失介于54亿美元到63亿美元，这些损失只是奥运会本身的损失和推迟1年造成的财政消耗。如果奥运会被取消，损失将达到410亿美元。

新华社报道，推迟奥运会是一项庞大的工程，将有无数问题提交给组织者和举办城市东京，最直接的损失就是很多工程项目的违约。位于东京晴海的奥运村本来计划好会后改建为公寓出售，房屋约4100套，许多房子已经出售，交房时间是2023年3月。如果奥运会推迟，很多购房者肯定会要求赔偿损失。

一位奥组委官员说：“奥运村的补偿问题将非常复杂。”

奥运会的主新闻中心和国际广播中心租用的是东京国际展览中心的场地，展览中心明年的租借方已经确定，奥组委再次租用东京最大的展厅不仅需要房租，还需要给新的参展商巨额赔偿费。很多其他的比赛场地和酒店也面临同样的问题。很多酒店都是东京奥组委的签约商，奥运会期间他们的房间都通过奥组委全部订完，这些损失都需要等待评估。

人工成本也是一项非常大的开支。东京奥组委现在有3000多名工作人员，随着比赛的临近，奥组委还聘用了一些短期合同员工，推迟奥运会后所有人的合同都要重新签订，计划外的劳动力成本激增。

除了直接的经济损失，间接的损失更大且影响更深远。东京和日本都为奥运会准备了7年时间，全国上下满怀热情地迎接奥运会，推迟奥运会对于整个国民信心的打击是非常沉重的。