冠病传播加快 全球冠病确诊病例超37万

（早报讯）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，截至新加坡时间24日5时10分，全球冠病确诊病例超过37万，死亡超1万6000人。

据世卫组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间3月23日傍晚6时（新加坡时间3月24日凌晨1时)），全球确诊冠病33万4981例，死亡1万4652例，目前全球已有189个国家和地区出现新冠肺炎病例。

世卫组织总干事谭德塞23日在讲话中表示，为了取得抗疫胜利，各国需采取积极和有针对性的策略——检测每一个疑似病例、隔离和照顾每一个确诊病例、追踪和隔离每一个密切接触者。

他呼吁国际社会团结起来，合力应对疫情。本周他将向二十国集团成员国领导人发表演讲，呼吁他们共同努力增加防护装备产量，避免实施出口禁令，确保公平分配。

谭德塞指出，报告的冠病确诊病例从第一例到第10万例用了67天，从第10万例到第20万例用了11天，而从第20万例到第30万例仅用了4天。

他表示，为减缓病毒传播而采取的措施，可能会加剧基本防护装备以及所需制造材料的短缺，进而产生意想不到的后果，为解决这一问题，需要在全球层面作出政治承诺和政治协调。

目前，除中国外，已有6个国家确诊数超过两万。意大利累计确诊6万3927例，美国4万3214例，西班牙3万3089例，德国2万9056例，伊朗2万3049例，法国2万0123例。