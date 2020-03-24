是什么让纽约成了美国的疫情中心？

（早报讯）为减缓冠状病毒传播，纽约已经关闭了学校，令非必要商家停业，并敦促居民几乎全天待在家里。但在抑制新增病例方面，它面临着一个明显的障碍：摩肩接踵的人口密度。

纽约比美国其他任何城市都要拥挤得多。美国人口普查局的数据显示，全市每平方英里有2.8万居民，人口密度排第二的城市旧金山每平方英里有1.7万居民。

纽约时报指出，在这么小的空间里，在拥挤的地铁、繁忙的操场和蜂巢般的公寓楼，所有人似乎都在帮助病毒迅速传播，形成不断扩大的感染范围，使纽约成为美国的疫情中心。

斯坦福大学流行病学家古德曼说，“在这种情况下，人口密度确实是敌人”，“在人口密集中心，人们随时都在与更多的人互动，所以它就会成为病毒传播最快的地方。”

纽约是美国最大的城市，将它和美国第二大城市洛杉矶进行比较，就可以看出它和其他拥挤的美国城市所面临的挑战。

截至周一，纽约的冠病确诊病例超过1.3万例，洛杉矶约有500例。纽约报告了125例死亡；洛杉矶报告了7名。

洛杉矶的人口大约是纽约的一半，而且对冠病的检测也少得多。但研究人员表示，造成这种差异的最大原因之一可能是，加州的居住环境整体而言间距较大。

加州大学伯克利分校传染病学教授赖利说，“在这里，我们被分散开来，”。“大家都开车，公共交通系统很糟糕。而在纽约，那里有地铁、公车、时报广场，住在自己的小公寓楼里。”

无论以何种标准衡量，纽约的生活、工作和娱乐比美国任何地方都要拥挤热闹。