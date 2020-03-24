奥委会：东京奥运会推迟 不晚于2021年夏天

（早报讯）国际奥委会24日在官网发布与东京奥组委的联合声明，称东京第32届奥运会需要改期至2020年后，但不迟于2021年夏天的日期举行，同时2020年东京奥运会和残奥会的名称不变。

声明表示，国际奥委会主席巴赫和日本首相安倍晋三24日召开了电话会议，就冠病疫情造成2020年东京奥运会面临不断变化的形势一事进行了讨论。

声明称，目前全世界有超过37.5万确诊病例，几乎每个国家都有病例记录，而且其数量正以小时为单位迅速增长，因此在目前的情况下，国际奥委会主席和日本首相认为，东京第32届奥运会需要改期至2020年后，但不迟于2021年夏天的日期举行，以保护运动员、奥运会参与者和国际社会的健康。

声明表示，两位领导人同意，在这个困难时期，东京奥运会可以成为世界的希望灯塔，奥运火炬可以成为在黑暗中照亮世界的希望之光，因此，双方一致同意奥运火种将留在日本，会议还同意2020年东京奥运会和残奥会的名称不变。

在奥运会历史上，只有1916年的柏林奥运会、1940年的东京奥运会和1944年的伦敦奥运会曾因战争原因停办，此前从未有过奥运延期的先例。原定当地时间2020年7月24日至8月9日举行的东京奥运会受困国际疫情延期举办，尚属历史首次。