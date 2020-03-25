美国确诊病例破5万例 特朗普：盼复活节重启经济活动

（早报讯）美国总统特朗普表示，他希望在复活节（4月12日）重新开放美国经济活动，放宽该国在上周因冠病疫情所采取的限制措施。

美国约翰斯·霍普金斯大学星期二（3月24日）发布的最新数据显示，截至新加坡时间25日凌晨3点，美国冠病确诊病例升至5万零206例，死亡606例，是仅次于中国和意大利，确诊病例最多的国家。根据数据，纽约州确诊病例最多，为2万5665例；新泽西州确诊病例2844例；加利福尼亚州确诊病例2267例。

特朗普星期二在白宫玫瑰园接受福克斯新闻频道直播访谈时时表示，他很想让美国在复活节之前开放。今年的复活节是4月12日，也就是18天后。特朗普说，他不想“封锁国家”，大流行会继续导致经济下滑。

他说，不希望疫情防控措施造成的影响比疫情本身更严重。“美国每年因流感死亡数千人，交通事故造成的遇难人数更多。我们必须回去工作。”

特朗普说：“我们每年因流感而失去成千上万人。我们没有关闭这个国家。”他补充说：“我们在交通事故中所遭受的损失远不止于此。但，我们不会传唤汽车公司，说停止生产汽车。我们必须恢复工作。”

特朗普周二在推特上说：“我们的人民希望重返工作岗位”，“他们会保持社交距离和在其他方面做的很好，长辈们会受到保护和关爱。我们可以把两件事同时做起来。解决方案带来的后果不能远比问题本身还严重!”