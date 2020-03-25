白宫建议所有曾访纽约民众隔离14天

（早报讯）美国白宫建议，任何曾经到过纽约的人应进行14天的自我隔离，以阻止2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播。

彭博社报道，为副总统彭斯提供咨询建议的白宫冠病特别工作组协调员德博拉·伯克斯（Deborah Birx）周二在白宫新闻发布会上说：“任何去过纽约的人都应该在随后14天自我隔离，以防传染他人。”

她说：“您可能在离开纽约之前就已经感染了。”

由纽约、长岛、新泽西州组成的大纽约地区（Greater New York），冠病的感染率颇高，每一千人中就有一人中招。

据报道，伯克斯表示大纽约地区的冠病感染率，是其他地区的五倍。她表示，纽约大都会地区的检测标本中，有28%被检测为阳性，而美国其他地区标本的阳性率不到8%。目前，纽约地区官员呼吁只有出现严重症状的人才来求诊。

伯克斯称，这表明冠病已经在纽约大都会地区传播了好几周的时间，渗透各个社区内。

美国约翰斯·霍普金斯大学星期二（24日）发布的最新数据显示，截至新加坡时间25日凌晨3点，美国冠病确诊病例升至5万零206例，死亡606例，是仅次于中国和意大利，确诊病例最多的国家。

根据数据，纽约州确诊病例最多，为2万5665例；新泽西州确诊病例2844例。