美参议院和白宫达成一项2万亿美元刺激计划协议

（早报讯）美国共和党最高立法者宣布，参议院和白宫已达成协议，通过一项2万亿元（美元，下同，2万8898亿新元）的振兴经济计划，以抵消冠病疫情危机对美国经济造成的打击。

综合法新社、路透社报道，参议院多数党领袖麦康奈尔表示，经过数日谈判后，“最后，我们达成了协议。”他并说，这项刺激计划犹如美国在“战时对国家的大笔投资”。

不过，参议院和众议院仍需要通过立法，之后才将其法案发送给美国总统特朗普总统签署。

外界原先预期，这套方案将包括一笔5000亿元的资金，用于协助受创的行业，另一笔规模相近的资金将用于直接支付最多达3000元给美国数以百万计的家庭，同时还有一笔2500亿元的基金用于扩大失业救助，再有750亿元资金用于医院。

这套方案的目标是缓解疫情对经济的冲击，目前冠病疫情已经在美国造成660人死亡，超过5万人染疫，成千上万的商家关门，数以百万计的职工失去工作，疫情还迫使各州下令要求1亿人足不出户，相当于人口总数的三分之一。

报道称，刺激计划相关的资金，超过美国政府在国防、科学研究、高速公路建设及其他自由裁量项目的支出。

分析师观点

悉尼VERTIUM资产管理公司首席投资官贾森（译名）说，参议院和特朗普政府达成这项协议是个正面进展，他们如果不能达成协议，情况会进一步恶化。但一旦得到批准，接下来的问题就是如何实施这个计划。

“会存在时滞。我们不知道时滞会有多长，但我很肯定的一点是：接下来会迎来又一批初请失业金人数数据，这个数据不会好看。我们还将看到数据的波动。”

贾森说，当局将尽其所能应对疫情是件好事。但如果病毒在美国得不到控制，那他们将不得不再度大撒数以万亿计的美元。

东京三菱UFJ国际投信首席基金经理人石金淳则指出，有关协议所涉及的数字，相当于美国国内生产总值（GDP）的10%左右，“这应该能够支撑股市及其他风险交易”。

此外，石金淳认为，这项利多已经很大程度反映在市场价格上，因此很难看到短线强劲大涨。而中期而言，这个全球最大经济体已经提出一套非常强大的财政及货币政策。“在这么多的政策援助下，我们可能已经见到美国股市底部。”

香港东方资本董事总经理科利尔（Andrew Collier）也肯定，这么大规模的刺激计划不仅会缓解美国企业的盈利压力，也会缓解全球其他地区的企业盈利压力。