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美参议院和白宫达成一项2万亿美元刺激计划协议

文 / 林煇智

发布 / 2020年3月25日 2:01 PM

更新 / 2020年3月25日 4:21 PM

美国参议院和白宫达成一项针对美国经济的两万亿美元刺激计划的协议，缓冲数百万美国人面对冠病危机的打击。图为美国财长姆努钦（左）当地时间周二进入国会大厦。（彭博社）

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（早报讯）美国共和党最高立法者宣布，参议院和白宫已达成协议，通过一项2万亿元（美元，下同，2万8898亿新元）的振兴经济计划，以抵消冠病疫情危机对美国经济造成的打击。

综合法新社、路透社报道，参议院多数党领袖麦康奈尔表示，经过数日谈判后，“最后，我们达成了协议。”他并说，这项刺激计划犹如美国在“战时对国家的大笔投资”。

不过，参议院和众议院仍需要通过立法，之后才将其法案发送给美国总统特朗普总统签署。

外界原先预期，这套方案将包括一笔5000亿元的资金，用于协助受创的行业，另一笔规模相近的资金将用于直接支付最多达3000元给美国数以百万计的家庭，同时还有一笔2500亿元的基金用于扩大失业救助，再有750亿元资金用于医院。

这套方案的目标是缓解疫情对经济的冲击，目前冠病疫情已经在美国造成660人死亡，超过5万人染疫，成千上万的商家关门，数以百万计的职工失去工作，疫情还迫使各州下令要求1亿人足不出户，相当于人口总数的三分之一。

报道称，刺激计划相关的资金，超过美国政府在国防、科学研究、高速公路建设及其他自由裁量项目的支出。

分析师观点

悉尼VERTIUM资产管理公司首席投资官贾森（译名）说，参议院和特朗普政府达成这项协议是个正面进展，他们如果不能达成协议，情况会进一步恶化。但一旦得到批准，接下来的问题就是如何实施这个计划。

“会存在时滞。我们不知道时滞会有多长，但我很肯定的一点是：接下来会迎来又一批初请失业金人数数据，这个数据不会好看。我们还将看到数据的波动。”

贾森说，当局将尽其所能应对疫情是件好事。但如果病毒在美国得不到控制，那他们将不得不再度大撒数以万亿计的美元。

东京三菱UFJ国际投信首席基金经理人石金淳则指出，有关协议所涉及的数字，相当于美国国内生产总值（GDP）的10%左右，“这应该能够支撑股市及其他风险交易”。

此外，石金淳认为，这项利多已经很大程度反映在市场价格上，因此很难看到短线强劲大涨。而中期而言，这个全球最大经济体已经提出一套非常强大的财政及货币政策。“在这么多的政策援助下，我们可能已经见到美国股市底部。” 

香港东方资本董事总经理科利尔（Andrew Collier）也肯定，这么大规模的刺激计划不仅会缓解美国企业的盈利压力，也会缓解全球其他地区的企业盈利压力。

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