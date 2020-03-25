马国冠病周三逼近1800例 20人病逝

（早报讯）马来西亚冠病确诊病例周三逼近1800例。卫生总监诺希山说，当地冠病确诊病例周三新增172例而达1796例。死亡病例则增五例而达20例。他说，马国有73名医护人员感染冠病，但他们都并非照顾冠病患者时染病的。

诺希山周三下午在记者会表示，周三新增的172例中，有71例与吉隆坡大城堡回教堂大集会感染群有关，其馀病患感染原因则仍在调查中。他说，目前留医的冠病确诊病患中45人在加护病房，其中34人需要呼吸器。

诺希山也说，马国已有73名医护人员感染冠病，其中47人是出席吉隆坡大城堡回教堂大集会一名出席者的婚礼而染病，其余26人都是在国外感染。

根据诺希山，马国周二晚间至周三晚间共增加五起死亡病例，让当地死亡病例从周二的15起增至20起。诺希山说，第16名死者是第1334起确诊病例。此人是75岁的马国公民，原本就患有多项慢性疾病，他周二晚上在吉隆坡中央医院不治。第17名死者是66岁马国公民，也是第1251起确诊病例，生前患有慢性疾病。他周三上午4时10分在柔佛麻坡苏丹后法蒂玛专科医院病逝。

他说，第18名死者是第1625起确诊病例，他是56岁马国公民，患有慢性疾病。此人周三凌晨2时在新山苏丹依斯迈医院逝世。第19名死者是第1246起确诊病例，她是68岁的马国女子。她本月19日在诺拉依斯迈苏丹后医院接受治疗，周三零时53分逝世。他表示，第20起死亡病例是第780起确诊病例。他说，76岁的死者曾出席大城堡回教堂大集会，并在周三下午病逝。