疫情全球扩散 多国纷纷自保禁止粮食出口

（纽约彭博电）随着冠病疫情扩散，除了世界各地民众开始囤积粮食与日用品，多国政府也启动了粮食库存计划，以保障国家的粮食供应充足。

主要小麦输出国哈萨克斯坦已禁止小麦、胡萝卜，糖和马铃薯等产品出口；塞尔维亚已停止葵花籽油等货品出口，并会每周检讨禁令中的产品清单。这种为国民储备粮食的浪潮令人担心国际供应链受干扰。

英国查塔姆皇家国际事务研究所主任本顿说：“这样的自我封锁将会变本加厉。”

尽管粮食供应充足，但各国前所未有的限制措施，令物流面对重重阻碍，产品难以运抵目的地。

许多政府采取了宵禁和限制购买量等极端措施。独立顾问和资深农业贸易商伯格说：“你或许会看到战时配给，价格控制和国内库存等政策。”

一些国家正在增加其战略储备，最大的水稻生产国和消费国中国虽已储备了够一年消费的稻米和小麦，但政府还是承诺买下国内各地的谷物收成。

阿尔及利亚和土耳其等主要小麦进口国已经发布了新的招标书，摩洛哥暂停小麦进口关税的措施将实施到6月中旬。

各国各自为政，本顿指出：“如果各国政府不通过协调来确保全球供应量充足，只把国家利益放在首位，那么，情况可能会变得更糟。”民间疯狂囤货、政府不断采购，最终可能导致食品价格上涨。

