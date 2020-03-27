美国逾330万人申请失业补助 学者：仅经济灾变首个讯号

美国的2019年冠状病毒疾病确诊病例昨日（26日）破八万起，跃升全球首位。疫情同时重创美国经济，上星期有超过三百万美国人申请失业补助金，创下历史新高。

据《纽约时报》报道，美国劳工部当地时间星期四发布的报告显示，上星期申请失业补助金的人数高达330万，创下自1967年开始统计该数据以来的新高，此前最高记录仅69万5000人次，为1982年经济衰退末期的数据。而三个星期前，申请补助金的人数不到20万人，乃历史低点。

此外，美国一年半的新增就业人数，也在仅仅一周内就被抹去。过去两周的失业补助申请，已把当地失业率从2月的3.5%，即半世纪以来的新低，推升至5.7%。

尽管最新数据显示当地情况已十分严峻，不少经济学家预测，这不过是经济灾难的第一组讯号。

报道指，昨日公布的数据，因无法反映未成功申请补助的失业者，很可能低估了实际情况。例如，部分兼职工、低收入员工、自雇人士和独立承包商，因不符合要求而无法申请补助。此外，失业人数的激增也导致相关专线和电脑服务器拥堵，使许多欲申请补助的失业人士申请无门。

疫情前，美国科罗拉多州劳工部有70名员工负责失业申请。该部门在周一把90名员工调派来协助处理相关业务，但申请激增导致部门人手和系统告急。仅周一早晨10时前，呼叫中心就已收获近10万通尝试拨打进来的电话。在平常的日子，该部门一周只接到6000通电话。

据悉，上回经济衰退时，该部门有逾百名员工处理索款业务。该部门的副行政局长哈万（Cher Haavind）指，当时他们有八个月的时间来准备，而这次只有五天。

另据《经济学人》分析，随着疫情加剧，美国多个州接连宣布采取封闭措施，因此劳工部周四发布的这组数据其实已经过时。最新报告显示加利福尼亚州只有18.7万人申请失业补助金。不过，若按照其他地区的失业率来估测，《经济学人》估计加州有近40万人失业。

为应对疫情冲击，美国白宫与参议院领袖周三就一项总值达两万亿美元（约2.89亿新元）的经济刺激配套达成一致，这项配套将给予多数美国人现金补助，并扩大失业保险的覆盖范围。

随着范围的增加，《经济学人》也预计报告的失业数据将持续增高。美国经济政策研究所预计，截至6月，将有1400万名员工失业，即美国10%劳动力将受打击。预测人士指，此失业率与上回经济衰退的情况等同，只不过当时花了两年时间才抵达那种高度。

即使相较乐观的预测，也估计美国将多出几百万人失业，并连带着止赎、被驱逐和破产增加的现象。目前，已有成千上万的商家因疫情停业，多数估计不会再开业。经济学家分析，今年美国国内生产总值受到的冲击，可与1930年代大萧条最糟糕的几年相提并论。

“美国经济的一大部分已崩塌。”数据公司IHS Markit执行总监赫左恩（Ben Heron）说道。他估计，下星期四即将公布的新数据，将出现同样庞大的数字。“最糟糕的情况还未来临。”

不过，也有经济学者对前景感到乐观，认为痛苦将是短暂的。经济学者指，参议院最新的经济刺激配套旨在为当地经济按下暂停键，让失业员工和受影响的业者能继续缴付账单，在疫情舒缓后能尽快复苏。若成功的话，复苏过程可能会很迅速；反之，则失业者暴增和企业大片倒下的现象会持续更长时间。

“我们已变成疫情最新的中心点。”约翰霍普金斯大学医学院传染疾病专家凯勒（Sara Keller）说道。“我们现在能做的只有尽力减缓传播的速度。”据《纽约时报》报道，美国疫情的中心纽约州日前通报，住院人数激增40%至超过五千人，使前景愈加悲观。