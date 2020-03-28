荷兰等三国疫情加剧 比利时“封城”延长两周

（早报讯）荷兰、比利时和卢森堡三国周五（27日）分别报告2019冠状病毒疾病累计确诊病例8603起、7284起和1605起。

新华社报道，荷兰国家公共卫生与环境研究所说，过去24小时荷兰新增确诊病例1172起，连续两天新增超过1000起，目前累计确诊8603起；新增死亡病例112起，累计死亡病例546起，病亡率高达6.3%。

荷兰医疗护理大臣范赖恩周五表示，必须把解决重症监护病房短缺问题当成重中之重，要确保重症患者都有机会得到救治。荷兰正就此与德国进行磋商。

比利时国家公共卫生研究所说，过去24小时比利时新增确诊病例1049起，累计病例7284起；新增死亡病例69起，累计死亡病例289起。

比利时首相维尔梅斯在国家安全委员会会议后宣布，原定3月18日至4月5日的“封城”措施将延长两周至4月19日，“未来也可能再延长至5月3日”。她强调：“科学家认为，当前的疫情远未得到控制。每个人都必须参与抗疫行动，即使天气晴朗也得待在家里。”

卢森堡政府周五发布报告说，卢森堡累计病例增至1605起，死亡病例15起。

卢森堡首相贝泰尔说：“我希望能从欧盟层面采取措施，因为只有彼此协调才有可能走出这场健康危机。”