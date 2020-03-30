拉美国家确诊病例超过1.4万起

（早报讯）截至星期天（29日），拉丁美洲地区累计2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例超过1万4000起，其中巴西和智利分别超过4000起和2000起；玻利维亚当天报告首起死亡病例。

新华社报道，巴西卫生部星期天新确诊病例352起，累计病例4256起，死亡病例增22起至136起。巴西总统博索纳罗认为不应全面停止商业活动及全民居家隔离。他当天无防护出现在巴西利亚多个区的街头，引发争议。

智利新确诊病例230起，累计病例2139起，死亡病例7起。智利卫生部宣布，从周一起对疫情严重的奥索尔诺市和奇廉市实施全面隔离，还将把全国重症监护病床数从目前的3295张扩充至5260张。

厄瓜多尔新确诊病例89起，累计病例1924起，死亡病例58起。厄副总统松嫩霍尔茨纳宣布，重疫区瓜亚斯省的部分体育场馆已被改造成方舱医院，收治无症状或轻症患者。厄政府宣布已拨款6900万美元（约9840万新元）用于购买药品、医疗设备，还将耗资1.15亿美元购买重症监护室的医疗设备、防护服、检测盒以及一座临时医院的建设材料。

阿根廷星期天新增确诊病例75起，累计病例820起，死亡病例增1起至20起。墨西哥卫生部同日表示，累计确诊病例993起，一日新增145起，创单日增幅新高，新增死亡4起至20起。

巴拿马、多米尼加、秘鲁、哥伦比亚的病例也增长较多，累计确诊病例分别达到989起、859起、852起、702起。

哥斯达黎加、乌拉圭、古巴、委内瑞拉、洪都拉斯、玻利维亚、巴拉圭的疫情也在进一步蔓延。