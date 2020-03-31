美军医疗舰驶抵纽约 加州确诊人数激增

（早报讯）有1000张病床的美国海军医疗舰“安慰”号驶抵纽约，为这个奋力抗击2019冠状病毒疫情的城市带来一线光芒；与此同时，加利福尼亚州的疫情加剧。

路透社报道，民众聚集于哈德逊河的纽约与纽泽西两侧沿岸，欢迎“安慰”号(USNS Comfort )医疗舰的到来，这艘医疗舰是由油轮改装，船身装饰着几个巨型红色十字图案。“安慰号”在一个支援船队随行与直升机伴飞之下航行经过自由女神像。

美国海军说，“安慰号”将负责收治非感染病毒的患者，包括需要进行手术与重症护理的患者。

“这是战时的气氛，我们必须齐心协力，”与许多名人政要一同迎接医疗舰的到来的纽约市长白思豪(Bill de Blasio)如此表示。他称，包括清除淤泥等迎接医疗舰的准备工作进行了八天，比原先预期的两周时间缩短许多。

美国确诊的16万3429个病例当中，纽约州约占了将近一半，且占3008个死亡病例的40%以上。美国确诊病例数为全球之最。

在另一个遭受重创的州--加利福尼亚州，州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）称，过去四天因冠病住院的人增加将近一倍，而住进重症监护室的病患则增加两倍。他表示截至周一，加州已有1421名患者入院治疗，四天前为746人。

美国卫生官员敦促美国民众遵守居家令及其他防疫措施。

白宫疫情特别工作组协调员黛博拉·伯克斯（Deborah Birx）在美国国家广播公司(NBC)“今日”节目中说：“如果我们协力把事情做好，做得近乎完美的话，死亡人数大概在10万至20万。”

美国国家卫生研究院传染病专家福奇（Anthony Fauci）周日称，这是可能的结果，但伯克斯的评估似乎暗示，这些数字可能是下限，而非上限。