马国今新增140冠病确诊病例 累计病例达2766

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山指出，截至周二（31日）中午12时，马国新增140起冠病确诊病例，累计2766起确诊病例。

他说，马国周二新增6起死亡病例，5名死者为马来西亚人，1人为印尼人，累计死亡病例增至43起，死亡率为1.55%。

诺希山在卫生部召开新闻发布会时说，有58名患者已经痊愈并获准出院，累计537名患者痊愈和出院，康复率占总确诊病人的19.4%。目前有94人在加护病房（ICU），其中60人需要呼吸辅助器。

在周二新增的死亡病例中，第38起（第2269起病例）为一名48岁的马来西亚女子，她患有高血压病史，也是第2750起病例的接触者。她3月25日在森美兰州芙蓉端姑查化医院医院接受治疗，于3月30日下午4时04分不治。

第39起死亡病例（第2626例）是一名69岁的马来西亚男子，有糖尿病和高血压病史，并曾前往沙特阿拉伯。他3月27日在家里去世，遗体被送往吉隆坡医院。

第40起死亡病例（第2627例）也是一名拥有糖尿病和高血压病史的69岁马来西亚男子。他在柔佛州居銮新中央医院安吉哈惹卡宋医院接受治疗，于3月26日下午1时03分不治。

第41起死亡病例（第1275例）为一名40岁的印尼男子，他3月20日在砂拉越中央医院接受治疗，并于3月31日凌晨1时38分去世。

第42起死亡病例（第2628例）是一名患有心脏病史的81岁的马来西亚男子，他3月27日在马来亚大学医药中心接受治疗，并于3月31日早上7时09分去世。

第43起死亡病例（第2629例）为73岁的马来西亚男子，患有糖尿病和心脏病。他3月29日入住雪州巴生中央医院，并在隔天3月30日下午4时30分去世。