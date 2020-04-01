联合国粮农组织吁防疫情引发粮食危机

（早报讯）联合国粮农组织总干事屈冬玉日前撰写署名文章，呼吁全世界立即采取行动，最大限度减少2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对粮食供应链的冲击，防止这场公共卫生危机引发粮食危机，导致粮食供应中断或粮价过高。

新华社报道，这篇题为《不能让冠病疫情变成饥饿游戏》的文章说，截至目前，疫情并未对粮食安全构成冲击。“我们无需恐慌，因为全球粮食供应量足以养活每一个人；但同时我们必须直面挑战：在缺粮的地方可能会出现供应断档的风险。”

文章说，疫情暴发以及为遏制疫情所采取的隔离和封闭措施，已形成物流瓶颈，阻塞了深度交织的全球经济现代价值链。

工人外出务工意愿不足等现象，可能会阻碍农民务农，而负责处理大部分农产品的食品加工商也无法开展生产。餐馆停业、人们购物次数减少，降低了对新鲜农产品和水产品的需求，对生产者和供应商都构成影响，对小农户的冲击尤甚。“无论是在曼哈顿还是马尼拉，日益城市化的全球人口都会因此而受到长期影响。”

文章说，粮食供应的不确定性可能促使决策者采取贸易限制措施，以保护国家粮食安全。而2007年-2008年全球粮食价格危机的应对经验证明，此类措施只会加剧危机。出口国为增加国内粮食供应而限制出口，可能导致世界粮食市场出现严重混乱，进而引发价格飙升和波动加剧。

文章说，尽管各国面临着不同挑战，但政府与各行各业和利益相关方之间的合作至关重要。这是一个全球性问题，需要全球通力解决。

文章说，必须确保粮食市场正常运转，向所有人提供有关价格、生产、消费和库存的实时信息。“这样就能减少不确定性，使生产者、消费者、贸易商和加工商能够做出知情决定，遏制全球粮食市场出现不必要的恐慌行为。”

目前全球有1.13亿人正在遭受严重饥饿；在撒哈拉以南非洲地区，四分一人口食物不足。对粮食供应链的任何破坏都将加剧人类的痛苦，让减轻全球饥饿的挑战变得更为严峻。