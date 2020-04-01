美航空母舰疫情失控 舰长紧急向国防部求助

美国航空母舰罗斯福号舰长克罗泽日前要求美国国防部迅速协助隔离其大批官兵，指冠病疫情正在舰上失控扩散。这艘核动力航母有约4000名人员。

法新社引述《旧金山纪事报》周二（3月31日）发表克罗泽写给五角大楼的一封四页信。克罗泽说，鉴于航母空间固有的局限，病毒蔓延正在持续加剧，“现在不是战争时期，不能让水兵们白白死去。”

因此，他已要求让将近整艘航母的军人上岸进行两周隔离，免让他们面临“不必要的风险”。罗斯福号上已出现超过100起确诊病例，较上周五通报的病例增长了四倍。

不过，美国国防部长埃斯珀则回应称，现在还不是撤离罗斯福号全体官兵的时候。

针对是否应让罗斯福号上人员进行撤离，美国防长埃斯珀认为还不是时候。（路透社）

据路透社报道，埃斯珀接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“我认为，还没来到这个地步。”

同时，他还表示还未仔细阅读克罗泽的信，但强调国防部正在向罗斯福号提供大量物资和医疗援助。

美国海军3月24日首次在罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）上发现三起确诊病例，过后下令它停靠关岛，实行隔离检疫。

纽约州长吁各州医疗人员支援

另一方面，美国纽约州医疗体系因疫情而不堪负荷，该州州长科莫促请其他州的医疗人员前往纽约，协助当地医院对抗疫情。

科莫周一在设于曼哈顿贾维茨会展中心内的临时医院启用仪式上，向全美其他地方的医护人员喊话说：“请现在就到纽约来帮助我们，我们需要援助。”

自冠病疫情在纽约市扩散后，当地著名地标时代广场的人潮已大为减少。（路透社）

科莫也承诺，若将来其他州属有同样需求，纽约州的医护人员将予以回报。据报道，纽约还需要100万名医务人员来应对疫情。

纽约州是美国疫情的“震中”。科莫此前形容，该州就像是“矿井中的金丝雀”，并指其他州在应对逐渐恶化的疫情方面也将感到同样吃力。

科莫也呼吁美国人放下党派之争，团结一致应对疫情。“在目前的形势下，没有所谓的红州（红色为共和党代表色）和蓝州（蓝色为民主党代表色）……病毒不会区分（党派）。”

美医疗舰安慰号抵纽约助抗疫

美军的安慰号医院舰周一抵达纽约市，并从周二起收治非冠病病患，让当地医院能更专注于治疗冠病患者。

报道称，船上设备齐全，有上千张病床，以及手术室、实验室、药房等其他医疗设施。

美国海军医疗舰安慰号周一驶入纽约港，以支援纽约市医疗体系。（路透社）

一直要求联邦政府提供更多抗疫援助的纽约市市长白思豪表示，安慰号的到来激动人心，“它就像是一座希望的灯塔”。

白思豪说，纽约市正在重新组织整个公立和私立医院系统，把一些医院改为专门收治病重冠病患者的设施，同时把一些其他患者转移到临时医院。

纽约市的目标是到5月初把病床数量增至6万多张。安慰号的到来使这个目标更近了，但白思豪指出，该市还需要“多40艘”安慰号才能达标。

外观全白的安慰号正缓缓驶入纽约港。（法新社）

截至周一，美国累计冠病确诊病例为16万3000多起，死亡病例突破3000人。其中，纽约州确诊病例已达6万6000多起，死亡病例有1218起。

特朗普：未来30天非常关键

美国总统特朗普周一在白宫记者会上透露，美国已有100万人接受冠病病毒检验，这个数字对美国抗击疫情有着里程碑意义。路透社指出，这占全国人口约3%。

特朗普此前决定，把保持社交距离和其他抗击疫情的指导方针延长至4月底。他周一呼吁所有美国人遵守指导原则，称未来30天是非常关键的挑战期。他表示，美国将在这30天里全力以赴抗击疫情，“今天投入得越多，我们就能越快走出危机”。

目前，美国至少有29个州对州民发出居家令，受影响的有2亿4800万人。生产智慧型温度计的公司Kinsa Health的数据显示，居家令等严厉的社交隔离措施似乎正在奏效。

该公司自3月22日起汇总用户的体温纪录，创建全美发烧水平地图，并在短短一天之内就观察到全国各地的发烧人数锐减，而发烧是多数冠病患者都会出现的症状。纽约州和华盛顿州卫生部门过后收集到的数据也呈现同样趋势，显示保持社交距离有助于拯救生命。