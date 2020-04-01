美航天局严防冠状病毒进入国际空间站

（早报讯）俄罗斯卫星通讯社的报道说，国际空间站4月将面临宇航员轮换，美航天局正采取严格措施，防止2019冠状病毒进入空间站。

4月9日，两名俄罗斯宇航员和1名美国宇航员将从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场搭乘俄“联盟MS-16”飞船飞赴国际空间站。据美航天局消息，这3名宇航员已抵达拜科努尔，正经历特定的“健康稳定化”步骤，其中包括为期两周的隔离期。

美国航天局医疗工作人员巴茨马诺娃负责在航天器发射和着陆期间为宇航员提供医疗帮助。俄罗斯卫星通讯社引述她的话说，考虑到所有人都有可能感染冠状病毒，美航天局已采取“增强版”安全措施，尽可能减少参与火箭发射与返回舱回收的工作人员数量，所有与宇航员接触的工作人员必须先经过严格的医学隔离。

巴茨马诺娃说，各国航天机构一直致力于防止任何病毒进入国际空间站，“考虑到增强的安全措施，冠状病毒进入国际空间站的可能性微乎其微”。

此外，即将结束空间站值守任务的1名俄罗斯宇航员和两名美国宇航员定于4月17日搭乘俄“联盟MS-15”飞船返回地球，并在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘附近着陆。

新华社报道，俄罗斯国家航天公司日前表示，没有必要因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情推迟国际空间站宇航员返回地球，俄专家将抵达降落地点接回宇航员。