白宫预测10万到24万美国人死于冠病

（早报讯）美国白宫3月31日援引数据模型预测，美国可能有10万到24万人死于冠病。

白宫冠病疫情协调官博克斯当天在白宫举行的发布会上说，根据数据模型预测，在采取严格防疫措施的情况下，预计有10万到24万美国人死于冠病。如果不采取任何措施，这一数据有可能达到150万至220万人。

据美国约翰霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至新加坡时间4月1日12时27分，美国冠病累计确诊病例为18万9618例，累计死亡病例达4076例。

《华盛顿邮报》指出，白宫关于冠病死亡人数的预测并未给出所涵盖的时间段。美国未来几个月的实际死亡人数将取决于一系列因素，包括各州是否能采购到足够的呼吸机和其他医疗用品、医院是否能承受激增的患者等。

博克斯说，“没有什么灵丹妙药，也没有神奇的疫苗或疗法。只有我们每个人的行为习惯能改变病毒大流行的进程。”她呼吁美国尚未出现激增病例的州，采取切实防疫措施以拉低美国疫情曲线。

美国国家过敏症和传染病研究所主任福西说，“我们需要这样一个让人清醒的数字（10万人死亡），并为此做好准备。”

美国疾控中心主任雷德菲尔德表示，美国有高达25%的冠病确诊患者属于无症状携带者，这一惊人数字正在促使该机构考虑调整关于戴口罩的指导原则。

美副总统彭斯称，截至3月31日，美国已有29个州因疫情进入“重大灾难状态”，10个州总计动用国民警卫队1.7万人参与抗疫。