越南保粮食安全 要控制大米出口

（早报讯）越南总理阮春福强调，出口大米是必要的，但在当前的情况下，须控制大米出口，以确保粮食安全。

越通社4月1日报道，越南政府周二召开关于粮食安全的常务会议，阮春福强调了越南一亿人口对粮食的需求量，同时指示有关机关依法严惩哄抬物价、囤积居奇、牟取暴利等行为。

阮春福要求越南农业与农村发展部同有关部门和地方大力加强农业生产，特别是粮食生产，进而确保粮食安全。与此同时，优质粮食的高产种植基地的产品可以考虑出口到国外。

路透社4月1日援引越南政府网站刊发的一则公告称，阮春福还要求财政部今年储备19万吨白米和9万吨未脱壳稻谷，并要求工贸部在4月5日前提交一项大米出口计划。

在冠病疫情快速蔓延的背景下，越南政府已经宣布从3月24日零点开始，各种大米产品禁止以任何形式出口。此前，3月18日，阮春福主持了有关越共中央政治局关于“国家粮食安全”提案的第53号结论开展落实10周年总结会议。他强调，在任何情况下都要保障粮食安全。

越南是仅次于印度和泰国的世界第三大大米出口国。据越通社日前提供的数据，去年越南出口637万吨大米，创汇28.1亿美元，出口量同比增长了4.1%，但出口额却同比下降了8.4%。

最近多国政府启动了粮食库存计划，以保障国家的粮食供应充足。联合国粮农组织（FAO）警告称，疫情下各国急于购买主粮或引发全球粮食通货膨胀。

联合国粮农组织3月初发布的报告显示，对2020年小麦产量的初步预测为7.63亿吨，与2019年接近创纪录的水平相比几乎没有变化。

该报告指出，到2020年季末，全球谷物库存量将增加240万吨，达到近8.66亿吨，使全球谷物库存使用比保持在30.9%的合理水平。但联合国粮农组织同时表示，尽管主粮作物储备充足，但进口商急于购买主粮可能会加剧全球粮食通货膨胀。