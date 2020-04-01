香港大学：冠病病毒可在口罩外层存活7天

（早报讯）香港大学（港大）公共卫生学院近日发表的一项研究结果显示，冠病病毒在医用外科口罩外层可存活7天。专家发出呼吁，不要重用口罩。

早前，港大公共卫生学院团队就冠病病毒的稳定性进行研究，测试了病毒在10种物料上的存活时间。

这一研究结果发现，冠病病毒在医用外科口罩外层可存活7天，在口罩内层则存活4天。此外，病毒在不锈钢、玻璃及塑料表面可存活4天，在钞票等表面可存活2天，在衣服表面可存活1天，在纸巾表面则可存活30分钟。

这项研究还确定环境温度对病毒会有影响。病毒在22度（摄氏，下同）的环境下可存活14天、37度的环境可存活2天、56度的环境可存活30分钟、70度的环境则只能存活5分钟。

除此之外，物料若用1比49或1比99的稀释漂白水浸泡5分钟，病毒也会失去传染力。

负责这项研究的港大医学院公共卫生学院教授潘烈文表示，冠病病毒在口罩表面可存活较长时间，建议市民尽量不要重用口罩。

至于衣物，潘烈文建议市民，若认为有高危因素，如担心自己可能曾接触染病者，可用热水浸泡半小时再清洗。

港大医学院公共卫生学院病毒学讲座教授裴伟士表示，市民要保持卫生，如触碰口罩后谨记洗手。不过，新冠病毒的变异速度较流感病毒慢，一旦研发出疫苗，相信可以较长时间有效。