美国或很快要求民众在外戴口罩

（早报讯）数月来告诫公众不必使用口罩的的美国政府正在考虑修改其建议，吸取一些亚洲国家对抗2019冠状病毒的经验，劝民众在公共场所戴上口罩。

法新社报道，这当中的原因是许多没有症状的人会在不知不觉中传播病毒，简单的手术用口罩甚至是自制的口罩所提供的薄屏障就有助于遏制病毒的传播。

疾病控制和预防中心（CDC）主任罗伯特·雷德菲尔德（Robert Redfield）周二在全国公共电台节目中说：“我们现在已经确认的（部分）信息是，确实有很多已感染病毒的人没有症状。”他援引中国数据说：“可能高达25％。”

另据《人民日报》海外网引述美国媒体报道说，美国总统特朗普的冠病特别工作组的大多数成员已经达成一致，并认为美国人应该开始在公共场合佩戴口罩，并可以就此事发表正式的指南。

当地时间3月31日，在白宫举行的简报会上，特朗普曾表示，他对这个观点持开放态度，并透露，工作成员们正就此起草建议文件。

特朗普说，“我的感觉是，如果人们愿意这样做，那肯定没有伤害，我也会说，这么做吧。”不过，话锋一转，他又说，“但是，如果需要，请使用围巾，而不是戴口罩或其他东西。”

美媒认为，特朗普的言论反映出政府官员日益增长的信念，即需要做更多的工作，来防止未表现出症状的感染者传播病毒。目前，美国卫生专家认为，用织物覆盖鼻子和嘴巴，可以阻止把病毒传播给其他人。