意大利冠病确诊例11万多 普拉托市逾5万华人零感染

（早报讯）意大利的2019冠状病毒确诊病例数量居欧洲之首，11%的患者死亡率为全球之最。不过，意大利乃至欧洲华人最集中的城市普拉托，该市逾5万华人至今依然零感染。

意大利民事保护部门4月1日发布的数据显示，截至当天18时，意大利累计确诊病例升至11万0574个，累计死亡病例1万3155个，治愈病例1万6847个。

中国通讯社报道，意大利死亡患者约占全球死亡人数的30%。据欧联通讯社报道，11%的患者死亡率位居全球之首。截止到目前，伊朗和西班牙为7%，韩国和美国的死亡率不到1.5%，德国仅为1%。

意大利媒体分析指出，意大利患者死亡率居高不下，除社会的老龄化等问题外，其最主要的原因之一在于死亡病例的统计方式，意大利与其他国家具有很大的差异。

意大利紧急民防部部长、疫情新闻发言人安吉洛·博雷利曾多次指出，意大利所报告的大量死亡病例，其导致死亡的原因幷非完全是冠病所致，只要患者生前或死后病毒检测结果呈阳性，则全部记录为冠病死亡病例。

特别值得注意的是，意大利乃至欧洲华人最集中的中北部城市普拉托（Prato），至今确诊病例已升至290人，依然保持着零死亡记录。该市逾5万华人更是创造了零感染佳绩。意大利卫生部门统计资料显示，意大利华侨华人无论是境外输入病例，还是境内感染病例，迄今为止寥寥无几，死亡病例为零。

华人社会的抗疫行为及成效获得赞赏。普拉托市市长马戴奥·毕弗尼表示，普拉托华人大约占城市人口四分之一，当地居民曾为和众多的华人生活在一个城市而感到担心和害怕。如今，普拉托华人社会通过高度的自律和自觉守法，保持了病毒零感染纪录，获得了全社会的认可和尊重。