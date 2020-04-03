美民主党因疫情推迟召开全国代表大会

（早报讯）美国民主党全国委员会宣布，受冠病疫情影响，原定于7月举行的民主党全国代表大会将推迟一个月至8月中下旬召开，地点不变。

截至周四（2日），美国的累计确诊病例居全球最多，达到23万6339起，死亡病例5648起。

新华社报道，2020年是美国大选年，民主党原定7月13日起在威斯康星州最大城市密尔沃基召开全国代表大会，正式提名该党总统和副总统候选人。民主党全国委员会周四发表声明说，该党全国代表大会改在8月17日起的一周内举行，民主党将在未来几周内继续讨论如何调整大会方案，以确保不会危害公众健康。

据报道，调整内容涉及大会形式、规模和日程安排等，预期大会规模将有所压缩。

目前，美国共和党全国代表大会仍定于8月24日至27日在北卡罗来纳州夏洛特举行。现任总统特朗普3月中旬赢得所需党代表票数，已锁定共和党总统候选人提名。

此间政治分析人士认为，推迟召开全国代表大会将对民主党备战大选产生一定影响。

正在迅速蔓延的2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行已打断美国总统预选进程。目前，多州将民主党总统预选和州党代表选举等推迟到6月份举行，民主党竞选人、前副总统拜登和联邦参议员桑德斯的竞选活动已停顿数周。

美国主要政党的全国代表大会每4年召开一次，在总统选举年举行，其主要功能包括提名本党总统和副总统候选人、讨论并通过本党竞选纲领等，来自全美50个州、首都华盛顿哥伦比亚特区和海外领地的党代表、本党官员等出席。