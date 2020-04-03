印尼斥资百亿全力对抗疫情冲击

（早报讯）印度尼西亚誓言不惜斥资数百亿元，以保障人民生命和提振经济，最大限度降低2019冠状病毒疾病（COVID-19）带来的破坏。

彭博社报道，印尼经济事务统筹部长艾尔朗加周四（2日）在雅加达受访时说：“天无绝人之路。我们可以有很多其他选择，在需要的时候派上用场。”

佐科政府日前出台总值405万亿印尼盾（约350亿新元）的紧急经济刺激配套，以缓冲疫情对卫生体系和国家经济的打击。

艾尔朗加说：“政府将动用任何手段来保护人民的生命，同时保障就业和经济。”印尼至今的冠病确诊病例累计1790起，死亡病例170起。

印尼政府已将今年的经济增长预测下调至2.3%，最坏情况甚至可能收缩至0.4%。最初估计经济增长5.3%。

艾尔朗加说，预算赤字料将进一步扩大，政府债务预计将占国内生产总值（GDP）约30%，远低于60%的上限。他说：“我们的信息很明确，我们已扩大财政赤字。”

印尼政府正寻求通过发行复苏债券筹集150万亿印尼盾资金，未来还计划发行更多。另外，印尼政府也正同世界银行、亚洲开发银行和亚洲基础投资银行等跨国机构磋商融资事项。

艾尔朗加说：“在这一刻，没有人知道冠病危机会给我们带来多大问题、还会持续多久。我们必须跑在这个巨轮的前面，大胆一搏，而且行动要快。”