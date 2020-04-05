销售员花40元证明健康 返马免送隔离所

（早报讯）一名在新加坡工作的马来西亚人，花了大约40新元在新加坡诊所申请“健康出行”（Fit to Travel）医药报告，证明没感染2019冠状病毒疾病，即可顺利回国居家隔离，不需要被送到隔离中心隔离。

马国政府已规定从前天（4月3日）起，从外国返马者一律送到隔离中心隔离，不过昨天（4日）顺利通关的马国人在社交媒体指出，他们只需展示“Fit to Travel”医药报告证明没有感染冠状病毒，就可顺利回到家居家隔离。

昨早顺利通关的马国人吕三清（25岁，室内公司销售员）接受《中国报》访问指出，新加坡宣布暂停非必要行业一个月，导致他被迫暂停工作。由于他无法承担新加坡的生活开销，因此决定回国。

他昨早前往新加坡诊所表明要回马，诊所发出“Fit to Travel”医药证明，费用约40新元，不需要到医院进行冠状病毒拭子测试。

另一名在新加坡担任会计的沈小姐（26岁）因母亲逝世，昨今早也步行越过柔佛长堤入境新山，并向移民局展示该信函即可通关，目前顺利回到麻坡。

柔州移民局主任峇哈鲁丁指出，昨天至今天上午，约有2500名马国人从新加坡回国。他接受《中国报》访问时证实，从新加坡返马的马国人若持有“健康出行”医药报告证明无感染冠状病毒，就不需要送到隔离中心隔离，只需要在家隔离。

他说：“这些人对冠状病毒的检验都是阴性，否则他们在新加坡关卡通关时早就被拦截。”