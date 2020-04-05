马国智库：社媒仇外言论与冠病疫情一起蔓延

（早报讯）马来西亚智库调查发现，冠病疫情蔓延期间，马国及全球社交媒体使用者的仇外与种族歧视言论数目也与日俱增。大部分有关冠病的仇外言论都指向华族而不理这些华族的国籍。

据“马来邮报在线”引述中心研究院（The Centre）发布的研究报告显示，研究团队从数千个推特留言和帖文中发现，种族歧视和仇外评论有上升趋势。“冠病疫情出现以来，种族和民族性强烈的评论也在蔓延。在仇外事件中，亚裔甚至受到暴力对待，或被喷空气清新剂和吐痰等激进攻击。”

中心研究院是巫统少壮派领袖及森美兰林茂区国会议员凯利以及巫青团署理团长沙里尔等人在2019年组建的智库。研究报告发现，马来西亚2月27日至3月27日之间，大部分的种族歧视字眼都针对马来人或回教徒，接着是针对华族和印度族。

报告显示，在上述期间，网络流量出现三波暴增趋势，第一波出现在2月29日慕尤丁宣誓成为首相当天，接着是3月12日当局确认大城堡回教堂万人大集会是冠病感染群，以及3月19日行动管制令执行次日。

不过报告指出，马国社交媒体的种族歧视言论只存在网络世界，当地实际种族仇恨罪案并不多见。“这些仇恨只是‘发泄’，我们对此感到庆幸。至今没有任何一方对某个群体展开煽动。”