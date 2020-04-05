联邦法院首席大法官劝各级法官判决时关注监狱冠病疫情

（早报讯）马来西亚政府实施行动管制令以来，警方每天都逮捕及提控许多违例者，各级法庭也陆续宣判许多违例者入狱以儆效尤。不过联邦法院首席大法官麦润如今劝告所有法官，审理所有违反行管令的案件时，必须考虑冠病疫情可能在监狱爆发的风险。

监狱局总监祖基菲里上周四（2日）致函联邦法院表示，法庭将违反行管令者送入监狱，加剧监狱人满为患的问题，让监狱难以维持当局规定的安全社交距离。祖基菲里表示，截至4月1日已有378人因为违反行管令被判入狱。他说，监狱局无法确定新入狱者是否感染冠病，因此促请法庭停止将违反行管令者送入监狱。

联邦法院首席主簿官办公室星期日发布声明，证实已接获监狱局今年4月2日发出的針對违反行管令者判监事項的信函。声明说，根据麦润的指示，联邦法院首席主簿官办公室已通知各级法官，除了考虑现有法律规定的惩罚措施，他们審判违反行管令的案件时，还要考虑监狱可能面临冠病疫情的风险。”

监狱局发言人上周末（4日）告诉“当今大马”，全国50所监狱只能容纳5.2万名囚犯，但如今却囚禁了7.3万人。马国政府3月18日开始实施行管令。违反行管令者一旦罪名成立，最高可能面对六个月监禁或1000令吉（约330新元）罚款或两者兼施。