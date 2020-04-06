疫情分析：美意德法等国仍呈上升趋势

（早报讯）美国约翰斯·霍普金斯大学星期天（5日）通过对新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例5天平均数的分析，梳理了全球新冠疫情较为严重国家的最新疫情走势。

新华社报道，数据显示，美国、意大利、德国、法国、英国、比利时等国家的疫情仍在蔓延，而伊朗、西班牙等国家的新增病例数已呈现连续下降趋势。

截至美东时间星期天上午8时37分（新加坡时间晚上8时37分），美国确诊病例已超过31万起，是全球确诊病例最多的国家。3月中旬后，美国确诊病例持续激增，近日已连续三天每日新增病例超3万。

尽管意大利最近一周的单日新增确诊病例数均低于此前峰值，但约翰斯·霍普金斯大学分析认为，从总体趋势看意大利疫情仍处于上升期。

德国最近一周单日新增病例数仍处于高位，过去一周中有三天单日新增超6000起。据英国《卫报》2日报道，疫情在德国造成的病亡率约为0.5%，世界范围内约为4.7%，这是因为德国及早进行检测且检测范围大。

巴黎公立医院集团下属的巴黎科尚医院重症部门负责人米拉认为，确诊病例增长速度到达峰值后，预计会出现几天的平台期，然后开始下降。但如果新增重症病例上升趋势没有放缓，医疗系统将面临重大困难。

英国、荷兰等其他一些欧洲国家的情况也不容乐观，缺乏检测试剂盒和快速检测方法是很多欧洲国家面临的难题。

比利时已连续四天新增确诊病例数过千。比利时负责防疫物资采购与管理的电信部表示，从6日开始，比利时每天检测数量将由目前的4000多次增加到1万次，一些重点人群将纳入检测范围。

数据显示，伊朗、西班牙新增确诊病例五天平均数已连续呈现下降趋势。这说明此前采取的“社交疏远”、“封城”等严格防控措施有效。

伊朗目前是中东地区疫情最为严重的国家。不过已连续几天新增病例数呈下降趋势。伊朗卫生部长纳马基此前表示，现在所有省份的情况都有所好转，但这并不意味着伊朗已经控制住了疫情。3月底，伊朗宣布实施“社交疏远”计划，将实施至4月8日。此后伊朗拟根据风险评估的结果实施新的防控计划，部分民众可重返工作岗位，一些学术、文化和宗教场所将开放。

西班牙已取代意大利成为欧洲累计确诊病例数最多的国家，但其单日新增死亡病例数和新增确诊病例数均下降。西班牙卫生部应急与预警协调中心副主任谢拉说：“数据证明我们近日来所观察到的疫情缓和趋势。”