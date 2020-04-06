马国公民受困长堤无法入境新山

（早报讯）在新加坡的马来西亚公民今天（周一）上午持着“健康出行医药报告”就可顺利入境柔佛，不料国防部高级部长依斯迈沙比里今天午间宣布，在新加坡工作的马国民众暂时不可回国后，大批骑乘电单车准备回国的马国民众于是受困在新山关卡入境通道，等候移民局进一步指示。

据《东方日报》报道，截至今天上午至11时许，持有医生开出“健康出行医药报告”的马国民众从新加坡回国时，在新山关卡就能顺利通关。但下午3时以后，社交媒体就流传大批从新加坡离境的马国骑士堵在新山关卡电单车入境通道的视频。

此外，那些没有新加坡工作准证、长期访问准证或永久居民身份的马国公民今天上午入境时，都被直接带往强制隔离中心隔离14天。

一名遭到强制隔离的杨女士（67岁）接受《东方日报》访问时表示，她在上月18日前出境前往新加坡探访亲戚及当义工，因新加坡明天（周二）将执行行动管制措施，因此她决定今日返回新山。

她今天上午11时从新加坡出发，徒步越过柔佛长堤，中午时分抵达新山关卡时，就被官员叫到一旁。“即使我有健康出行医药报告，官员也不放行。我和另外七名女生过后被直接带到强制隔离中心隔离14天。我通关后已通知家人，相信他们只能把换洗的衣服带来给我，双方不能见面。”