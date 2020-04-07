英国首相约翰逊病情恶化 已被送入加护病房

英国首相约翰逊因冠病症状恶化，于当地时间周一被送入加护病房。

据路透社报道，英国首相府表示，约翰逊星期天晚上已入院治疗，并进行诸多检验。不过，他的病情在周一下午恶化后，被转送至位于伦敦市中心的圣托马斯医院加护病房。

英国首相府表示，约翰逊被转入重症监护室是一种预防性措施，“以防他可能需要呼吸机帮助身体恢复”。一名消息人士称，约翰逊目前仍然意识清醒。

伦敦大学学院医学影像学教授Derek Hill则表示，“毫无疑问，事态转变意味着约翰逊病情很严重”。

55岁的约翰逊在上个月26日确诊感染冠病后，在首相府自行隔离了10天。他也是全球第一位宣布自己确诊感染冠病的大国领导人。

英国外长拉布暂代约翰逊职务

另一方面，首相府一位发言人表示，约翰逊已要求外长拉布（Dominic Raab）在必要时代行其职责。

拉布受访时表示，约翰逊在重症监护的情况下接受治疗期间，政府将继续确保其制定的抗疫计划得以执行。

拉布6日在英国首相府主持政府疫情会议。（法新社）

他说：“首相现在很安全......政府的重点将继续放在确保首相制定的方向，以及所有确保我们能够战胜疫情并带领国家挺过这场挑战的所有计划都能向前推进。”

拉布成长于英格兰南部的白金汉郡（Buckinghamshire），在牛津大学攻读法律后成为律师，专精项目融资、国际诉讼与竞争法规。

拉布在约翰逊2019年7月上台后的第一任内阁中就担任外长。

特朗普盼约翰逊尽快康复

对于约翰逊病情恶化，美国总统特朗普表示全体美国人都在祈祷约翰逊康复。

特朗普在新闻简布会上说：“他（约翰逊）真的是非常特别的一个人......坚强、果断、不退缩、不放弃。”特朗普并称，他已要求两家医药公司开发有潜能的疗法，并与英国政府取得联系、为他们提供服务。

“我们已经联系了约翰逊的所有医生，我们会看看情况如何。”

英国卫生和社会保障部公布最新数据，截至当地时间4月6日，英国共新增3802起确诊病例，比此前一天减少约2000起；439起死亡病例，此前一天是621起死亡病例。目前累计5万1608起确诊病例，以及5373起死亡病例。