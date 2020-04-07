世卫：前线应先获医用口罩 不宜即刻放宽封锁

（早报讯）世界卫生组织重申，医疗人员应优先获得医用口罩，并指封锁措施证实有效遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播，但解除限制仍得根据数据，以按部就班的方式调整政策。

意大利和西班牙等欧洲国家在死亡病例开始下降后，正考虑放宽“封城”政策。奥地利周一（6日）已宣布，将于下周让商店恢复营业，但将扩大实施民众强制戴口罩的政策。

路透社报道，世卫组织总干事谭德塞周一在日内瓦表示，他了解有些国家考虑发布有关民众使用医用口罩的新建议，他说：“我们担忧这将导致前线人员医用口罩短缺的情况加剧。”

谭德塞说：“单靠口罩无法遏制（冠病）大流行，各国必须继续追踪、检测、隔离和治疗每一个病例和每一个病例接触者。”

世卫紧急情况规划执行主任瑞安则表示，各国政府必须研究特定参数，包括医院床位占用率、感染率加倍以及阳性结果与所有检测样本相比所占比例，以确定它们是否可以开始采取解除封锁措施。

此外，谭德塞邀请美国艺人女神卡卡（Lady Gaga）以线上方式发表谈话。女神卡卡一反过去夸张妆容，以淡妆戴黑框眼镜现身镜头前，表情严肃地表示，4月18日将邀集众多艺人明星举办一场电视特别直播节目，表扬世界各地医护工人员的英勇努力及宣示团结对抗疫情。

女神卡卡还表示，世卫组织团结应对基金在过去一周已经筹到3500万美元（约5014万新元）。