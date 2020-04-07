欧洲各国疫情不一 难说拐点已经出现

（早报讯）欧洲冠病疫情还在发展中，各国情况紧缓不一。意大利和西班牙的疫情继续有缓和迹象，但法国单日死亡人数则创新高。专家表示，欧洲疫情是否出现拐点尚待观察。

欧洲疫情最严重的仍是西班牙。截至当地时间7日，累计超过13.5万人确诊，不过有持续缓和迹象，新增确诊和死亡个案均是近2周以来最低。过去一日新增637人死亡，是自上月25日以来，最低的单日死亡人数。累计超过1.3万人死亡，是全球死亡人数第二多的国家，仅次于意大利。

意大利新增死亡个案回升，累计1.6万多宗，死亡病例仍然是全球最多；但单日确诊个案减至3500多个，疫情有进一步缓和迹象，累计13.2万多人染病。

而法国疫情则继续恶化，再多833人死亡、创单日新高；死亡总数超过8900人，确诊人数超过9.8万。

香港大学公共卫生学教授林大庆表示，欧洲这几天的防疫数字还不能准确说明拐点到来。假定数字准确和病例定义不变，如果在检测量已大大增加的情况下而阳性确诊例数不增加，应该是好现象，是否转折要多看几天甚至两周以上。

林大庆指出，意大利在检测、封城和禁足令等方面做得较好，中国支援已到位，相信应有作用。但欧洲多国情况分别很大，就算少数国家真的转折，也可能因其他国家输入而再出现逆转。