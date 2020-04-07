美测试新药EIDD-2801 可减小鼠体内冠病病毒

（早报讯）美国《科学转化医学》6日发布的一篇论文称，美国研究人员开发、试验的一种新药EIDD-2801可减少小鼠体内多种冠状病毒的数量。

当日，在《科学转化医学》（Science Translational Medicine）网站上发表的这篇论文引起美国媒体的注意。据美国广播公司报道，EIDD-2801基于小鼠的测试已经完成，很快将进入人体临床试验。美国全国公共广播电台称，科学家报告的这种新药，让人看到了冠病治疗前景。

这种被称为EIDD-2801的药物，通过干扰冠状病毒在细胞中的自我复制而发挥作用。它类似于目前正在冠病病毒患者中测试的药物瑞德西韦（Remdesivir）。不过，瑞德西韦必须通过静脉注射，EIDD-2801的优势是可以作为药丸服用。

这项研究的人员来自埃默里大学、北卡罗来纳大学教堂山分校、范德堡大学医学中心。

论文介绍说，研究人员首先在实验室培养的感染了冠状病毒的细胞中测试了EIDD-2801。当试验结果取得成效后，他们把该药用在感染了冠状病毒的小鼠身上。这些冠状病毒包括中东呼吸综合征冠状病毒、SARS冠状病毒等。

结果显示，该药减少了小鼠体内的冠状病毒数量。此外，小鼠体重增加了，研究人员称，这是一个好迹象。

研究人员表示，他们无法在小鼠身上测试该药对抗2019冠状病毒的效果，因为目前大多数小鼠不容易感染2019冠状病毒。

论文的作者之一、北卡罗来纳大学教堂山分校的蒂莫西表示，一般来说，接下来的试验将在非人类灵长类动物中进行，之后才是人体临床试验。然而，由于全球2019冠状病毒疫情加剧，可能会跳过一些步骤，并基于美国“同情使用”（Compassionate Use）规则，进入人体临床试验。此举旨在抗击新的冠状病毒、减轻症状、降低病毒传染率。