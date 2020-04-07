英首相入加护病房 尚未接受插管治疗

（早报讯）英国时间4月6日晚，英国首相约翰逊因冠病病情加重而被转入加护病房。英国媒体援引消息人士称，约翰逊目前尚没有接受气管插管治疗，其吸氧量需求也低于重症患者。

据《泰晤士报》报道，来自医院方面的消息人士称，约翰逊目前没有进行气管插管治疗，而他在加护病房中的吸氧量需求为4升，低于其他冠病重症患者所需的正常量15升，这也意味着他目前的症状要好于一般的重症患者。

另据路透社报道，2位了解约翰逊病情的人士透露，他在转入加护病房后病情尚未出现变化，目前需要吸氧来缓解呼吸困难。

英国首相发言人表示，英国外长拉布将在“必要情况下”代行首相职责。在约翰逊入院后，拉布于采访中表示：“首相已经要我在必要时候代理其工作，继续执行政府的抗疫工作。”在被问到人们是否需要为此担心时，拉布说道：“政府工作会继续进行，首相也会得到优秀团队的照顾。政府将会按照首相的计划继续执行工作，带领国家战胜冠病病毒。”

BBC新闻网报道指出，冠状病毒会攻击肺部，约翰逊现在似乎呼吸困难，尽管他还没有用到呼吸机。但是，并非每位入加护病房的冠病患者都需要呼吸机。

圣托马斯医院的加护病房有治疗冠病患者的经验。在极端严重的情况下，可以使用体外膜肺氧合（即ECMO，俗称“叶克膜”或“人工肺”）的生命支持机器，该机器可以代替心脏和肺部的某些功能，全英国的叶克膜机器并不多。

现年55岁的约翰逊3月底宣布其冠病病毒检测结果呈阳性。在确诊10天后，约翰逊的冠病症状未见好转，于当地时间4月5日应医生建议入院接受伦敦圣托马斯医院的治疗。