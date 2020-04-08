辞退罗斯福号舰长惹争议 美代理海军部长辞职

（早报讯）美国海军代理部长莫德利（Thomas Modly）就解除航空母舰罗斯福号（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）舰长克罗泽（Brett Crozier）职务的一事辞职。美防长埃斯珀表示已接受他的辞职申请。

据报道，美国航空母舰罗斯福号暴发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，舰长克罗泽在致国防部的求助信中指病毒正在船上“失控”地传播，要求当局立即协助隔离船上士兵。此事让他成为了美国的“吹哨人”；有关信件的内容后来被媒体披露，其后他遭莫德利解除职务。

莫德利称舰长处理冠病疫情的方式使他对舰长失去信心，并指他的举动是“幼稚”和“愚蠢”的。莫德利对一个广受水兵们爱戴的舰长使用“幼稚”和“愚蠢”的字眼引发强烈反应，包括众议院军委会主席史密斯在内的一些国会议员立即发表声明，要求他辞职。

莫德利星期一当晚发表声明，对自己在描述克罗泽尔舰长行为时使用“幼稚”和“愚蠢”表示歉意，称自己可能用词不当。

但是，史密斯说，这项致歉不足以改变他要求莫德利辞职的态度。史密斯说：“他走到舰上发表那样的言论，认为自己能在解职舰长的问题上赢得水兵们的支持。我不知道他为什么会认为那是一个好主意。这件事现在发生了，你会认为海军普通水兵们会怎么看这位代理部长呢？他们还能信任他吗？”

美国防长埃斯珀星期二（7日）在一份声明中说，莫德利“自愿辞职，将海军和水手置于自我之上，使罗斯福号航空母舰以及作为机构的海军能够前进。”

埃斯珀表示，海军部长的职务将由现任陆军副部长麦克弗森（Jim McPherson）接手。