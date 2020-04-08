国际劳工组织：冠病影响全球81%劳工 二战以来最大危机

（早报讯）国际劳工组织（ILO）发布最新报告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情估计导致全球81%劳工受影响，是第二次世界大战以来最严重的全球危机，全球失业人口可能高于2500万人。

ILO在星期二（7日）发布的报告中指出，疫情对劳工市场的冲击是第二次世界大战以来最严重的全球危机。国际劳工组织秘书长赖德（Guy Ryder）表示，据最新评估，在全球33亿人劳动力中，约81%的人目前受到工作场所全部或部分关闭影响。据悉，ILO曾在3月以不同情境推估冠病对劳工市场的影响，该组织当时认为全球最严重情况将减少约2500万个就业机会，而最新报告将这个数字推向新高。

赖德表示，这场疫情是75年来对国际合作的最大考验，必须找到帮助全球社会所有阶层的解决方案，特别是那些最脆弱或最无力自助的群体，今天做出的选择将直接影响这场危机的发展方式，并影响数十亿人的生活。

根据这份报告，预估今年第二季因企业暂停营运全球消失的工作时数达6.7%，相当于1.95亿全职员工工作时数。其中，亚太地区受波及全职员工可能高达1亿2500万人，远远超过2008至2009年金融危机的影响。

报告指出，风险最大的行业包括住宿和餐饮服务、制造业、零售业等。