韩国将暂停禁韩国人入境国家的免签入境

（早报讯）韩国新增53起确诊病例，为进一步加强对外国人的入境管制，韩政府宣布暂停所有禁止韩国人入境国家的免签证和免签证入境措施。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部星期三（8日）通报，截至当天0时，韩国较前一天新增53起2019冠状病毒疾病（COVID-19）的确诊病例，累计确诊1万零384例。

这是单日新增确诊病例连续三天保持在50例左右。新增的53起病例中，在机场入境检疫过程中确诊14起，境外输入性病例在单日新增确诊病例中占26%。

韩国总理丁世均在政府世宗大楼主持召开中央灾难安全对策本部会议时表示，政府将坚持开放性原则，同时根据互相主义原则加强入境管制。

分析指出，政府采取强有力入境管制措施与冠病境外输入性病例增多和由此造成的社区传播不断发生、国外疫情形势严峻不无关系。

丁世均表示，政府从本月1日起要求所有入境者实施居家隔离。虽然大部分是韩国公民，但是日均入境人员多达5000名，给防疫工作造成压力。部分隔离人员擅自脱离隔离点让多数民众感到不安，给防疫防控产生负面影响。

丁世均要求有关部门及时检举违反居家隔离规定者，加强监管力度。对是否要求隔离人员佩戴电子手环，丁世均表示将听取国民意见后做决定。