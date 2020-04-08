马国政府建议在新加坡的公民暂时别回国

（早报讯）马来西亚国防部高级部长依斯迈沙比里建议，在新加坡工作的马国民众可以继续留在新加坡。他说，新加坡政府已经同意协助境内的马国民众。

依斯迈沙比里也是马国内阁上月成立的“行管令部长级特别委员会”主席。他周三在委员会会议后的例行记者会表示：“我们建议他们留在新加坡，他们可以继续工作。”

至于在新加坡的马国民众回返马国的程序，依斯迈沙比里说，目前正在处理中。“我们已经和新加坡的部长讨论，但仍有一些标准作业程序的问题。例如我们要求检测唾液，以及回国者必须取得确认信证明并未感染冠病。但这仍有一些细节未厘清，因此双方还在处理中。”

他说，马国政府认为，在新加坡的马国民众只要没有冠病感染症状即可回国，新加坡也不会阻止这些马国民众回国。

依斯迈沙比里说，马国将继续与新加坡协商，同时希望新加坡政府协助向雇主提呈有意回国的马国雇员数据，以便马国能做好准备，避免突然出现大规模回国人潮。“我们希望新加坡提供多少马国民众要回国的数据。我们可以根据这名单规划他们回国隔离事宜，不能5000人同时回国。”

他强调：“上述马国人若回国只能留在新山，不能跨州返回家乡。例如要回去吉兰丹，这是不行的。”他表示，凡是从新加坡回国的马国人都必须接受冠病病毒检测及隔离14天，因此他希望马国民众继续留在新加坡，因为新加坡政府答应让他们继续工作。