研究：猫比狗更易感染冠病

（早报讯）一项研究显示，猫比狗更易感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。这项新发现促使世界卫生组织对人与宠物之间的病毒传播进行更仔细的研究。

路透社报道，这项星期三（8日）发表在《科学》杂志网站上的研究旨在找出哪些动物更容易感染病毒。研究指出，这些易被病毒感染的动物在不久的将来可被用于实验疫苗的测试，以对抗冠病大流行。

除了猫，调查发现貂也较易被冠病感染，但狗、鸡、猪和鸭则不太可能感染该病毒。一般相信，冠病已从蝙蝠传播到人类，但除了一些猫和狗被感染的报告外，没有强力证据表明宠物可成为病毒携带者。

这项研究是在今年1月和2月在中国进行。研究人员发现，猫和貂可通过鼻子的接触传播病毒颗粒，因此它们极易感染其他同类动物。研究人员还发现，猫可以通过呼吸道飞沫相互感染。被感染猫的嘴、鼻子和小肠中都带有病毒，而受病毒感染猫的肺、鼻子和喉咙都蒙受大量损伤。

研究作者写道：“猫冠病病毒的监视应被认为是消除人类冠病的辅助手段。”

研究也显示，冠病病毒在貂的上呼吸道中发现，但未引起严重疾病。抗体测试则显示，狗不太可能感染该病毒，而打过疫苗的猪、鸡和鸭中也不存有任何病毒株。

世界卫生组织周三（8日）表示，他们将与合作伙伴密切关注宠物在高度传染性病毒传播中的作用。

据报道，美国纽约市布朗克斯动物园里的一头老虎日前确诊感染冠病，是美国首次出现动物感染冠病，也是全球第一头老虎感染冠病。管理该动物园的野生动物保护协会说，这头四岁大的雌性马来亚虎接受检测结果呈阳性，并已出现干咳症状。