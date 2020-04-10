加总理：一年内须留意冠病 直至疫苗出现

（早报讯）加拿大总理特鲁多再次呼吁民众尽量待在家中，出门保持2米社交距离。他警告说，加拿大民众必须在至少一年内对冠病疫情保持警惕，直至疫苗出现。

加拿大总理特鲁多在9日的全国讲话中表示，模型显示，疫情在加拿大暴发的时间相对别国较晚，因而加拿大现仍处于暴发早期阶段。第一波疫情暴发可能在春末迎来峰值，并在夏季消退。其后数月内会再出现较小规模的数轮暴发。“在疫苗成功研制出来之前，这将是我们的新常态。”

特鲁多说，加拿大正处于通往最好与最差结果之间的岔路口上，而实现最好的结果并非一条捷径。

加拿大官方4月9日公布的冠病疫情流行病学模型显示，即便按照最理想情况的中间值，该国也可能有2.5%的人口、即大约93.4万人感染新冠病毒，并约有1.1万人死亡。同时，卫生系统将因此承受巨大压力。

加拿大公共卫生署公布的模型预计，在强效控制措施下，会有1%至10%的人口感染。若放任疫情流行，则会有七至八成人口感染。

在10%的人口感染的情形下，死亡病例可能达到4.4万人。这相当于二战期间加拿大军队的牺牲人数。

短期预测显示，至4月16日，加拿大累计病例数可能达2.3万至3.2万例，并导致500至700人死亡。

加公共卫生署表示，其应对战略是，控制疫情传播，同时提升卫生系统容量。官方强调，阻止疫情传播的有效手段仍是保持人与人之间的物理距离、实行旅行限制、进行自我隔离等。

加首席公共卫生官谭咏诗表示，模型并非可预测未来的“水晶球”，但可帮助人们进行规划。数据是严酷的，但加拿大仍有机会挽救更多生命，实际的最终结果取决于民众的行动。

她说：“我们无法避免每一次死亡，但必须防止所有可能的死亡。”