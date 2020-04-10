为遏制冠病传播 柬埔寨国会通过紧急状态法

（早报讯）柬埔寨国会通过《国家紧急状态法》，为该国可能进入紧急状态铺平道路。首相洪森表示，他可能必须通过这项法案遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）的传播。

根据法案，当国家进入紧急状态时，政府有权禁止或限制公民的行动自由、聚会、工作和从事营业活动，禁止民众外出和疏散，并有权征用和管控必要的相关财产和服务，可限定商品和服务价格，关闭公共或私人场所。对违反者，将依法实施监禁、罚款。

另外，国家也有权禁止或限制可能引起公众恐惧、动荡或可能损害国家安全的信息传播。

路透社报道，人权组织说，紧急状态将使洪森拥有广泛的权力。西方国家长期以来一直谴责洪森对反对派、民权组织和媒体施压。

人权组织说，法案包含广泛而含糊的条款，这些条款违反了基本人权，可能会被滥用。根据法案，阻挠当局或不遵守政府措施，导致国家动乱或影响国家安全而被定罪的任何人，最高刑期为10年。

柬埔寨司法部发言人马林说：“柬埔寨不是制定这项法案的唯一国家，许多其他民主国家都有这项法案。”他说，“该法案旨在保护公共秩序、安全、人民利、生命、健康、财产和环境。”

据柬埔寨卫生部通报，截至10日上午，柬国冠病确诊病例累计119起，治愈出院病例累计72起。

洪森9日发布紧急命令，从10日零时起至16日期间，暂停跨省交通和民众跨省流动，依法加强柬新年期间的防疫工作力度。

柬埔寨副首相兼内政部长萨肯向媒体表示，禁止民众跨省流动不是限制公民权利，是在保护公民性命，预防更多民众被疫情感染。