世卫：过早解除限制措施或导致疫情卷土重来

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞说，过早解除居家隔离等限制措施可能导致疫情卷土重来。

新华社报道，谭德塞周五（4月10日）在例行记者会上说，过去一周在西班牙、意大利、德国和法国等疫情最严重的欧洲国家，新增确诊病例出现放缓。与此同时，一些国家新增确诊病例加速增长令人担忧。

他说，冠病病毒正在非洲农村地区扩散，目前已有超过16个非洲国家出现集群病例和社区传播。非洲国家本已不堪重负的卫生系统预计将面临严重困难，尤其是在农村地区。世卫组织呼吁非洲各国采取紧急应对措施，加强现有公共卫生和初级卫生保健基础设施，同时呼吁二十国集团加快对非洲抗疫的支持。

谭德塞表示，虽然一些国家已计划解除疫情期间的居家隔离等限制措施，但过早解除限制可能导致疫情卷土重来。他表示，世卫组织正与各国合作制定逐步、安全放宽限制战略，建议在此之前重点考虑六大因素：控制疫情传播；有足够的公共卫生和医疗服务；在长期护理设施等特殊环境中暴发疫情的风险已降到最低程度；在工作场所、学校和人们必须去的地点已采取预防措施；输入性病例风险可控；社区充分了解并参与执行措施。

谭德塞说，为保护一线医卫工作者，世卫组织和世界粮食计划署正与联合国系统内外的伙伴们协调，通过在比利时、中国、埃塞俄比亚、加纳、马来西亚、巴拿马、南非和阿拉伯联合酋长国的供应中心，扩大个人防护装备、实验室诊断设备、呼吸机等的采购和分配，并提供给最需要的国家。

世卫组织估计，这条供应链应能在疫情紧急时满足全球30%以上的需求。