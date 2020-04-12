担心冠病疫情扩散 越南全球最大鞋子制造商停工三日

（早报讯）担心2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行，越南胡志明市已请求该国总理批准全球最大鞋子制造商宝成集团旗下的宝元越南公司（Pouyuen Vietnam）暂停营运三天。

彭博社报道，宝元越南雇用7万名员工，该公司营运采取每日3班制。胡志明市长阮成峰在致总理阮春福的信中表示，宝元越南带来的冠病感染风险很高，而若该制造厂暴发冠病疫情，后果将不堪设想。他说，冠病可能快速扩散至邻近企业员工和与胡志明市毗邻的隆安、前江、槟椥及西宁省。

阮成峰表示已提议宝业越南从下周一起暂停营运三天，即4月13日至15日暂停营运；15日恰是越南保持社交距离活动最后一天。

据报道，胡志明市上周公布一组评估驻越南企业感染风险的指标，所有得分高于80%的业者必须暂停营运；宝成得分为81%。

一名上周五与当局会面的宝元越南主管表示，该公司将会遵守暂停营运的决定，而如果越南国家隔离令4月15日后未撤销，宝元越南会延长暂停营运时间。

宝成集团是全球最大的运动休闲鞋品牌生产商，也是耐克、阿迪达斯和纽巴伦等国际品牌的制造商。该集团在其网站上表示，该集团每年生产超过3亿双鞋，约占全球品牌运动和休闲鞋市场批发总额的20％。