以总统拒绝延长组阁期限

（早报讯）以色列总统里夫林拒绝蓝白党领导人、新任议会议长甘茨提出的延长组阁期限申请。

新华社报道，里夫林星期天（12日）发表声明说，鉴于目前的“特殊情况”，不可能给予甘茨14天的延长组阁期限。

声明表示，里夫林在作出决定前同利库德集团领导人、现任总理内坦亚胡进行了谈话。内坦亚胡在谈话中未确认他将同甘茨签署组建联合政府的协议。

声明说，如果甘茨和内坦亚胡在当地时间周一午夜（新加坡时间周二清晨）之前未能达成协议，并且两人议员推荐人数没有发生变化，组阁权将交给以色列议会，在21天内获得多数推荐的议员将获得组阁权，组阁期限为14天。

依照法律，若组阁再次失败，以色列将举行新一轮大选。

甘茨组阁期限将于周一午夜到期。里夫林3月16日正式授权甘茨组建新一届政府。根据以色列法律，甘茨拥有28天的组阁期限，如果届时不能完成，他可以向总统申请延长14天。甘茨3月26日当选以色列第23届议会议长。

近一年来，以色列屡屡陷入组阁僵局，新政府“难产”。2019年4月，利库德集团赢得第21届议会选举，但内坦亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，里夫林先后授权内坦亚胡和甘茨组阁，但两人组阁均以失败告终，议会再次被解散。今年3月2日举行的第23届议会选举上，也未有政党获得单独组阁所需的半数以上议席。