专家：印尼若不禁斋戒月返乡 百万人将感染冠病

（早报讯）印度尼西亚研究人员警告印尼政府，该国若在下个月回教斋戒月结束后允许数百万人离开城市返乡，此举可能导致2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染率飙升，感染人数可达百万。

路透社报道，该国另一项研究则表明，即使印尼在抑制疫情暴发做出了巨大努力，但这个世界第四人口大国的卫生系统仍可能被加护病房的需求淹没。

据报道，印尼总统佐科出于传统风俗和经济因素的考虑，拒绝全面禁止印尼人在斋戒月结束后返乡，而是试图说服人们保持现状，限制公共交通的使用。

卫生专家表示，印尼政府对疫情的缓慢反应造成了该国至今的感染规模，以及至今累计的399起死亡病例。该国的死亡人数比除中国以外的任何亚洲国家都多。

印度尼西亚大学公共卫生学院预测，如果该国不禁止斋戒月返乡行为，爪哇岛在今年七月将会有100万人受感染。爪哇岛是印尼人口最多的岛屿，也是首都雅加达的所在地。

研究人员盘都说：“如果没有返乡的话，我们可以防止数字达到这个高水平。”

印尼总统办公室专家亚伯拉罕说，当局将邀请研究人员提供意见，并将根据研究结果制定政策。

截止星期一（13日），印尼记录了4557起冠病确诊病例，但研究人员估计实际数感染人数可能更高。盘都估计，印尼可能已经有25万起确诊病例。