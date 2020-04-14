世卫：解除疫情限制应考虑6项标准

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞表示，一些国家正在考虑解除疫情期间实施的居家隔离等限制措施。现有经验表明，解除限制措施前应综合考虑6项标准。

谭德塞周一（13日）在日内瓦说，世卫组织即将发布修订后的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防控战略建议。该建议包括各国在解除疫情限制措施前，应重点考虑的6项标准，即疫情传播已得到控制；卫生系统已具备发现、检测、隔离和治疗每个病例并追踪每个接触者的能力；卫生设施和疗养院等特殊环境中疫情暴发的风险已被降到最低；工作场所、学校和其他人们必须前往的地方已采取预防措施；输入性病例风险可控；社区已通过充分教育、参与和授权来适应疫情“新常态”。

谭德塞说，数个国家的经验让我们对冠状病毒有了更清晰的认识，包括这种病毒如何表现、如何阻止、如何治疗等。例如，冠病在养老院等拥挤环境中更容易传播，一些国家的确诊病例每3至4天就增加一倍，其致命性是2009年流感大流行的10倍。

谭德塞强调，冠病传播加速明显，但减速过程却慢得多。“这意味着必须缓慢地、有控制地取消限制措施，不能一蹴而就。”他认为，只有采取正确的公共卫生措施，包括具有强大的追踪接触者能力的情况下，才能取消限制措施。

与此同时，许多亚非拉地区的中低收入国家贫困人口巨大，要它们效仿一些高收入国家的居家隔离和其他限制措施可能并不实际。

谭德塞建议，每个国家都应实施一套全面措施来减缓疫情传播并拯救生命，以达到低传播或无传播的稳定状态。同时，应帮助弱势群体获得常规基本卫生服务，使医疗资源在应对新冠疫情和其他疾病之间实现某种平衡。他表示，“最终完全阻断病毒传播将依靠开发和提供一种安全有效的疫苗”。